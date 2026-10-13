诺贝尔和平奖得主纳维·皮莱（Navi Pillay）星期二（10月13日）敦促美国恢复作为世界人权与自由捍卫者的角色。

路透社报道，现年85岁的皮莱目前在国际法院担任法官。她在海牙说：“我想传达的信息是：‘你们必须回归领导者的严肃角色，为世界其他地区发挥解放者的作用’。”

就在皮莱获得和平奖后仅数小时，美国便宣布对她的前雇主国际刑事法院实施全面制裁。

皮莱说，这些制裁的时机绝非巧合。“我认为这非常令人遗憾。然而，打击国际刑事司法体系的计划其实一直在酝酿之中。”

“正因如此，我从纽伦堡返回海牙后做的第一件事，就是去探望国际刑事法院的工作人员，以声援他们推动国际刑事司法工作，并保护那些已经受到制裁的人。”

美国国务卿鲁比奥上周称国际刑事法院为“流氓法庭”，并称绝不允许起诉美国人。

当得知自己获得诺贝尔和平奖时，皮莱说，她首先想到的是，自1901年以来，她是仅有的21位获此殊荣的女性之一。“这本身就说明了针对女性的不平等现象是多么根深蒂固。”

她指出，即便在今天，针对战争罪案件中性暴力行为的追责力度依然不足，这在一定程度上是因为，以男性为主的检察官往往认为，处理此类指控会分散对案件核心问题的关注。

皮莱说，她在结束国际法院的任期后，并不打算退隐过私人生活，而是计划致力于解决这一问题。

“无论是卢旺达问题国际法庭，还是随后的各国际法庭，都已奠定了坚实的基础：人们无法再将性暴力仅仅视为‘附带损害’或‘给士兵的奖赏’而置之不理。”