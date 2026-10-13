卡塔尔埃米尔塔米姆星期二（10月13日）说，2026年上半年卡塔尔收入下降了42%，原因是中东战争严重冲击了其天然气基础设施和出口业务。

法新社报道，塔米姆在多哈举行的协商会议年度会议上说，作为仅次于美国的全球第二大液化天然气出口国，卡塔尔损失了“相当大比例”的出口量。

他说：“霍尔木兹海峡关闭，加上拉斯拉凡（Ras Laffan）工业城部分能源设施遭到直接破坏，导致卡塔尔很大一部分出口业务受到干扰。”

“这场危机对公共财政产生负面影响在所难免，上半年总收入下降了42%。”

伊朗的袭击严重损坏拉斯拉凡的部分设施。霍尔木兹海峡是卡塔尔液化天然气出口的重要航道，海峡通航受阻也严重影响卡塔尔的出口。

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不过，埃米尔说，全球最大气田“北方气田”（North Field）的大规模扩建项目仍在继续推进。他说：“北方气田天然气项目的扩建工作正按既定计划进行。”

他还提到，与埃克森美孚在美国合作开展的“金门”（Golden Pass）液化天然气项目也取得重大进展。

卡塔尔是受此次战争冲击最严重的海湾国家之一。国际货币基金组织在星期二发布的最新全球报告中预测，卡塔尔今年的GDP将下降15.6%。