乌克兰总统泽连斯基星期二（10月13日）说，乌克兰并未收到西方盟友关于俄罗斯向其首都发射弹道导弹的预先警告。

路透社报道，俄罗斯星期二凌晨没有袭击乌克兰能源目标，这是美国总统特朗普周末宣布“能源停火”以来首次；不过，俄军以弹道导弹和无人机猛烈打击乌克兰的交通及物流设施。

路透社及其他媒体报道称，美国官员威胁称，如果乌克兰不停止袭击俄罗斯炼油厂，将切断对乌情报共享和武器销售。专家和官员指出，基辅在获取导弹袭击预警方面高度依赖美国情报。

泽连斯基说，自特朗普宣布上述消息以来，乌克兰并未针对俄罗斯炼油厂采取行动。然而他指出，在当晚针对基辅的一次“极其恶劣”的袭击发生前，基辅并未收到盟友通常会提供的弹道导弹发射预警。

他在X上说：“关于俄罗斯发射弹道导弹的情报有助于挽救生命，这是最关键的问题之一。”

星期一（12日）晚间，基辅是在数次爆炸已在城内发生后才拉响了空袭警报。这次大规模袭击导致乌克兰第二大城市哈尔科夫有4人丧生，全国各地另有数十人受伤。

泽连斯基并未将缺乏预警与美国的威胁直接联系起来。

乌克兰外交部长西比哈试图缓解外界的担忧，称乌克兰仍在接收美国的军事情报。他在华沙安全论坛上发言时说，预警延迟是由于俄罗斯所使用的武器比较特殊。