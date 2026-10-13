胡塞武装媒体星期二（10月13日）报道，沙特领导的联军袭击了也门首都萨那以西的石油设施。此前，联军曾要求平民撤离也门石油公司的萨巴哈中央站及附近储油区。

法新社报道，其驻萨那记者称听到了爆炸声，而胡塞武装旗下的马西拉电视台发布的突发新闻快讯称：“沙特侵略行动针对的是位于萨那以西萨巴哈（Al-Sabaha）地区的石油公司设施。”

此前，胡塞武装在沙特境内，特别是针对利雅得机场发动一系列致命袭击。作为回应，沙特领导的联军警告平民撤离位于胡塞武装控制区首都附近的萨巴哈油库，这个设施隶属于也门石油公司。

收到撤离警告后，许多萨那居民担心燃料短缺，纷纷涌向各地加油站排队。

不过，也门石油公司在一份声明中安抚公众，表示已针对紧急情况采取一切必要预防措施，以满足民众需求。

声明说：“萨巴哈设施目前没有储存任何石油产品，因此，针对设施的袭击不会影响燃料库存或供应链。供民众使用的燃料储存在安全设施和地点，数量充足，足以满足长期需求。”