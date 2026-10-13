法国一份政府报告显示，部分部委近三成的预算用于支付退休公务员养老金，挤压教育等公共服务的支出。

法新社报道，这份长达250页的报告首次详细列出各部委承担的公务员退休金成本。报告公布之际，法国日益高昂的养老金支出正受到越来越多关注。

数据显示，教育部32%的预算（即285亿欧元，约408亿新元）流向了用于支付国家公务员养老金的专项账户。

智库“蒙田研究所”经济学家斯拜希在社交平台X上说：“在学生抗议活动进行期间，法国公众得知，分配给国家教育系统的预算中，有三分之一实际上并未用于教育事业。”

负责管理法国国家警察的内政部，其预算中用于养老金的比例为30%。在所有部委中，这一比例的平均值约为13%。

报告指出，2000年至2023年间，养老金支出占国内生产总值（GDP）的比重上升了2.5个百分点，教育支出占GDP的比重则下降了0.5个百分点。

报告说：“因此，部委预算中的养老金支出产生了挤出效应：用于支付养老金的资金便无法再用于公共服务。”

报告也显示，法国国家公务员养老金体系中，每名领取养老金者仅对应0.94名在职缴费人员；相比之下，私营部门基本养老金体系的比例为1.5。