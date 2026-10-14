沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）位于东部宰赫兰的一个行政大楼遭导弹袭击，引发火患。

路透社报道，沙特能源部星期三（10月14日）发布声明说，沙特阿美位于宰赫兰（Dhahran）的一栋行政大楼星期二（13日）晚遭袭，引发局部火患，当局已采取必要措施，事件没有造成人员伤亡。

沙特阿美消息人士称，一枚弹道导弹击中公司总部园区的一栋办公楼，导致顶部三层受损并起火。

沙特阿美总部园区设有重要运营中心，负责管理遍布全国的陆上和海上油井、输油管道、炼油厂及石油出口设施。

沙特领导的多国联军说，防空系统在宰赫兰拦截并摧毁一枚导弹，碎片落入住宅区，但未透露详情。

联军发言人马利基星期二晚在社媒发多条贴文称，联军当天已拦截并摧毁射向沙特境内的六枚导弹和三架无人机。

沙特民防部门星期三也通报，首都利雅得有两枚胡塞武装导弹遭拦截，碎片坠落造成四人受伤，包括两名女子、一名男子和一名儿童，另有15栋住宅受损。

过去一周，胡塞武装为报复沙特支持也门政府军，在也门内战重新升级后，持续向沙特重要设施发射弹道导弹和无人机。

利雅得国际机场已遭袭四次。其中，上星期六（10日）的袭击造成13人死亡，是沙特10年来死伤最严重的导弹袭击，并导致全国多地航班停飞。

胡塞武装此前警告，将对沙特领导的联军空袭也门首都萨那采取“严厉而痛苦”的报复行动，潜在目标包括沙特阿美总部及利雅得一座炼油厂。

沙特联军星期二则空袭萨那郊区一座燃油储存设施及其他目标，称行动旨在削弱胡塞武装威胁沙特、也门及国际航道的能力。

沙特内阁此前警告，胡塞武装必须为一再袭击沙特承担后果。