天主教教宗良十四世星期二接受手术，切除右肺癌性肿瘤。梵蒂冈证实，手术顺利完成，没有出现并发症，但医生仍须进一步检查，以确定癌细胞是否扩散。

法新社报道，梵蒂冈发表声明说，71岁的良十四世星期二（10月13日）在罗马杰梅利医院接受历时90分钟的手术，切除右肺下叶，以确保彻底移除肿瘤。术后检查证实，教宗患的是肺腺癌，与术前诊断一致。

教宗在手术室共待了三个小时，术后正常苏醒。消息人士透露，他术后甚至要求吃晚餐。

梵蒂冈预计，教宗需要约一周时间康复，已取消他截至10月20日的公开接见活动。手术也使他原定11月6日至17日访问乌拉圭、阿根廷和秘鲁的行程增添变数。

良十四世星期天（11日）在圣伯多禄广场主持三钟经祈祷后，意外宣布医生在例行检查中发现肺部有一个处于“非常早期阶段”的结节，认为有必要动手术。梵蒂冈说，教宗此前没有出现相关症状。

美国肺脏协会医疗发言人莫拉指出，肺腺癌若及早发现，预后通常良好。若癌症仍处于早期且未扩散，手术切除后的五年存活率可达80%至98%，但具体情况取决于癌症分期及是否扩散。

这是良十四世自2025年5月8日出任教宗以来首次住院。他是首位来自美国的教宗，平时热爱运动，健康状况一般被认为良好。

教宗住院期间，罗马教区代理主教雷纳枢机主教在医院小圣堂主持玫瑰经祈祷，数十名信徒出席，为教宗早日康复祈福。