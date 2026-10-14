俄罗斯星期二晚向乌克兰首都基辅发射弹道导弹，主要针对能源基础设施发动袭击，造成至少一人死亡。

乌克兰总统泽连斯基指出，西方盟友此次并未像往常一样提前发出预警，并指俄罗斯无视美国总统特朗普早前宣布的能源停火安排。

路透社报道，基辅星期二（10月13日）深夜传出一连串爆炸声。市长克利奇科说，一栋高层住宅楼遭导弹击中，造成一人死亡，多间公寓起火，当局紧急疏散居民。

泽连斯基在Telegram发文说，俄军这次袭击的主要目标是基辅第四热电厂，但乌克兰没有事先收到西方伙伴的预警。“我们的伙伴再次没有提前发出预警。袭击的主要目标是能源基础设施，特别是第四热电厂。”

泽连斯基也警告，根据乌克兰情报，俄罗斯正准备发动更多弹道导弹袭击。

他批评，俄方显然不认为自己有义务遵守特朗普此前宣布的能源停火安排。“俄罗斯正在摧毁我们的能源基础设施，而乌克兰甚至没有收到弹道导弹发射预警，这显然不公平。”

泽连斯基此前也曾抱怨，西方盟友没有在俄军夜袭基辅前提供预警。特朗普则强调，美国仍与乌克兰分享情报，但同时施压基辅停止袭击俄罗斯炼油厂。