美国联邦检察官说，当局破获一个涉嫌利用虚假身份，让朝鲜人在美国企业从事远程资讯科技工作非法牟利的计划，两人遭逮捕，并查扣超过180台电脑。

法新社报道，美国司法部星期二（10月13日）发表声明说，联邦执法人员在代号为“孤星围捕行动”（Operation Lonestar Roundup）的调查中，搜查得克萨斯州超过40处疑似“笔记型电脑农场”（laptop farms），揭发涉案人员通过欺骗美国雇主聘用朝鲜籍远程员工，为平壤赚取非法收入。这个网络据称为朝鲜赚取超过300万美元（约383万新元）。

所谓“笔记型电脑农场”，是指集中放置多台电脑的据点，让身处海外的朝鲜人员远程操作，冒充在美国境内工作的员工。

当局在俄亥俄州和宾夕法尼亚州逮捕两名美国人，他们涉嫌洗钱及身份盗窃。另有14人被起诉，其中10人身处中国。

美国司法部国家安全事务助理部长艾森伯格指出，朝鲜利用资讯科技人员就业骗局筹集资金，用于各种非法活动，包括研发可能威胁美国及盟友的武器。

这是美国近期针对朝鲜远程工作筹资网络展开的最新执法行动。

今年4月，两名美国公民王振兴（Zhenxing Wang，译音）和王克佳（Kejia Wang，译音）因“实施一项持续多年的犯罪计划”，盗用至少80名美国人的身份，为朝鲜政府非法赚取超过500万美元，分别被判监禁92个月和108个月。