美国康奈尔大学因2024年一起涉嫌七名男子集体性侵女学生的案件引发强烈争议，康奈尔大学校长星期二宣布，将禁止校园兄弟会在会所举办派对和社交活动，直至本学年结束。

路透社报道，康奈尔大学校长科特利科夫星期二（10月13日）发表声明说，这项禁令适用于校内兄弟会理事会（Interfraternity Council）旗下的会所。根据理事会网站，康奈尔大学目前共有34个兄弟会会所。

科特利科夫说，校方将利用这段时间全面检讨兄弟会文化，评估相关活动能否以安全方式继续进行。

这起争议源于一名前本科女学生今年9月以匿名身份入禀法院，指控2024年在一场派对上遭七名男子集体性侵，并起诉涉事兄弟会成员、大学及其他相关人士。

诉讼曝光后，康奈尔大学因处理性侵指控的方式受到学生、教职员、校友及捐款人的猛烈批评。学生发起抗议，部分教职员酝酿对校方提出不信任动议。

检察官已重启案件调查。纽约州州长霍楚尔委任州总检察长詹姆斯（Letitia James）担任独立特别检察官，理由是当局此前未能保护据称受害的女学生。

不过，美国总统特朗普星期二再次要求撤换詹姆斯，称霍楚尔应立即让她退出调查。詹姆斯是民主党人，也是特朗普长期以来的政治批评者。

目前，诉讼中被点名的七名男子均未受到刑事起诉。

科特利科夫坦言，事件令校园女性质疑自身安全。“过去几周，我一直在倾听学生、教职员工、家长、校友和校董们的意见，他们表达对这名女生的深切共鸣与同情，同时也对这种事情竟会发生在康奈尔大学感到愤怒和沮丧。”

他说，校方将增聘人员支援性侵幸存者，并与纽约州警方合作调查相关事件，加快落实防范性暴力工作小组此前提出的建议。

康奈尔大学2025年的一项调查显示，35%的本科女学生说，入学以来曾在遭受强迫或失去反抗能力的情况下，经历未经同意的性接触。

科特利科夫说：“我们必须承认过去的不足，并采取有意义的行动。”