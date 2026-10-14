美国国务卿鲁比奥将于星期六（10月17日）启程，对印度和乌兹别克斯坦展开为期五天的访问，并与印度官员讨论加强能源合作。

路透社报道，美国国务院星期二（13日）发表声明说，鲁比奥将访问乌兹别克斯坦的撒马尔罕，以及印度的孟买和贾姆讷格尔。

在印度期间，鲁比奥将与政府官员就区域及全球局势交换意见，并探讨加强能源合作的前景。

美印官员本月较早前透露，两国为敲定双边贸易协定而进行的长期谈判再次陷入停滞。

过去一年，美印关系因多项争议而趋于紧张，包括美国总统特朗普多次声称促成印度与巴基斯坦停火，以及美军在阿曼附近海域袭击一艘船只，造成三名印度船员死亡。

印度也对美国允许特朗普向购买俄罗斯能源的国家征收高达100%关税的立法表达关切。这是华盛顿为就俄罗斯入侵乌克兰一事向莫斯科施压所采取的举措之一。

印度今年初曾短暂减少采购俄罗斯能源，但随着美国和以色列对伊朗发动战争，引发全球能源供应冲击，印度从俄罗斯进口能源的数量再次大幅增加。

鲁比奥访印之际，印度国内也因约1亿3000万名选民被移出选民名册而爆发持续示威。美国政府至今尚未对此发表评论。

在乌兹别克斯坦，鲁比奥将与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦及吉尔吉斯斯坦官员举行双边会谈，并率领超过200名商界领袖组成的代表团参与交流。