美联储理事库克说，她无法出席白宫11月5日举行的听证会，这个听证会是美国总统特朗普就针对库克的房贷欺诈指控发起的新调查的一部分。

彭博社报道，库克的律师罗威尔（Abbe Lowell）星期二（10月13日）在致函白宫的信中说，届时库克将“在欧洲参加金融和货币政策会议，履行其作为美联储理事的公务”。

罗威尔在信中写道，为让库克有足够时间准备，并协调其他日程冲突，听证会必须安排在美联储12月8日至9日会议之后。

特朗普上周签署备忘录，宣布将成立委员会，调查他有关库克实施房贷欺诈的指控。他说，库克必须前往白宫出席听证会，为自己进行辩护。这项调查标志着特朗普罢免库克行动的最新升级举措。

罗威尔也在信中对上述“委员会的客观性以及是否适合承担其被赋予的任务”表示怀疑。

他指出，委员会三名成员之一、特朗普首席经济顾问哈塞特“已经公开暗示，总统有‘正当理由’解雇库克理事”。白宫没有立即回应置评请求。

白宫今年8月曾致函库克，说特朗普正考虑将她免职，要求她在三周内就涉嫌房屋抵押贷款欺诈的指控作出回应，还指她可面对最高30年监禁的刑罚。

库克是美联储历史上首个黑人女性理事。特朗普去年试图以涉嫌抵押贷款欺诈为由开除她，开创美国总统寻求开除美联储理事的先例。

库克否认指控，称特朗普是因为不满双方在利率与货币政策上的分歧而借故打压。