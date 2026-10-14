秘鲁政府计划收紧学校纪律，禁止女学生穿短裙、涂指甲油，以及男学生留长发，并限制学生使用手机，引发女权及人权组织批评，认为这些措施无助于遏制校园暴力，反而带有威权色彩。

法新电报道，今年7月以强调法律与秩序为竞选纲领当选总统的右翼领导人藤森庆子（Keiko Fujimori），星期二（10月13日）视察首都利马郊区一所学校时，宣布一系列整顿校园纪律的措施。

她说：“秩序不仅应该存在于街头，也必须重返我们的学校和课堂。”

拟议措施包括将“最不守纪律的学生”永久逐出教育体系，禁止学生化妆、染发，以及男学生留长发。

教育部长陈何塞（Jose Chang）说，政府也将禁止学生涂指甲油，并规范女生校服裙子的适当长度。

此外，学生未经教师批准，不得在校内使用手机。

藤森庆子强调，这些措施旨在遏制校园霸凌、性骚扰及暴力问题。

不过，秘鲁两个女权组织——曼努埃拉拉莫斯运动（Manuela Ramos Movement）和弗洛拉特里斯坦秘鲁妇女中心（Flora Tristan Peruvian Women’s Center）反驳说：“管制发型或化妆等个人仪容，并不能防止性侵或其他形式的校园暴力。”

秘鲁全国人权协调组织也谴责有关限制措施具有“民粹主义和威权主义”色彩。

秘鲁政府将先就相关提案展开公众咨询，再决定是否正式实施。