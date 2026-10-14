美国联邦法官裁定，总统特朗普禁止美国有线电视新闻网（CNN）等三家媒体记者进入白宫的做法，可能违反宪法，并下令延长这些记者的白宫采访通行权。

路透社报道，美国联邦地区法官凯利（Timothy Kelly）星期二（10月13日）颁布“初步禁令”（preliminary injunction）裁决，延续他9月24日发出的紧急命令，允许CNN、MS NOW和政治新闻网站Politico的记者继续进入白宫采访，直至法院作出最终裁决，除非上诉法院推翻禁令。

凯利指出，特朗普的公开言论清楚表明，他禁止这些媒体进入白宫，是因为认为它们的报道存在偏见和不准确，而非政府律师后来在庭上提出的国家安全理由。

凯利在裁决中写道：“简而言之，这属于违法的观点歧视。”不过，他也强调，这项裁决并不意味着特朗普对有关媒体的批评毫无根据。

凯利是特朗普2017年首个总统任期内任命的法官。

特朗普9月在社交媒体宣布禁令，指责三家媒体在报道美国总统时不断编造“虚构内容和谎言”，不应继续获准进入白宫采访。

三家媒体随后入禀法院，指特朗普政府因不满报道内容而报复记者，侵犯美国宪法第一修正案保障的言论及新闻自由，以及正当法律程序权利。

凯利9月24日裁定，禁令可能侵犯记者的宪法正当程序权利，要求白宫立即恢复他们的通行证。