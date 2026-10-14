（基辅综合电）乌克兰指责美国协助俄罗斯，称华盛顿方面既未就即将到来的导弹袭击发出预警，又放慢了乌方依赖于战场通信和前线后勤保障的“星链”（Starlink）系统的运行速度。

乌克兰首都基辅已连续两晚遭到弹道导弹袭击，且袭击发生时，防空警报往往来不及响起，导致民众无法及时撤往地下室、防空洞或地铁站避险。

乌克兰总统泽连斯基星期二（10月13日）在社交媒体发文说，俄军当天主要袭击了基辅的能源基础设施，而乌方防空系统直到导弹临近基辅时才探测到目标。他说：“我们又一次没有提前收到来自伙伴方的预警。”

但美国总统特朗普同日回应称说：“我们正在向他们提供帮助，也在共享情报。”

在这场持续近五年的冲突中，乌克兰未能提前接到预警的情况极为罕见；乌官员指出，这可能是因为俄军使用了难以探测的导弹，或是出现了某种技术故障。

不过，在周三有报道称乌军使用的部分“星链”互联网终端网速变慢后，一位乌方高级官员将矛头指向了华盛顿。

此前有消息称，华盛顿曾威胁要切断基辅用于探测来袭攻击的情报共享支持。针对这一情况，乌方官员告诉法新社：“显然，他们（美国）出于某种原因正在协助俄罗斯。”

拥有“星链”的美国富商马斯克上周末公开支持特朗普。特朗普此前因宣布与莫斯科达成柴油供应协议而激怒了西方盟友；他也提出俄乌同意“能源停火”，但冲突双方似乎对此不知情。