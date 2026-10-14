（曼谷综合电）国际货币基金（IMF）说，美国无法单靠经济增长来摆脱日益沉重的国债和财政赤字负担，还须调整其他财政措施让债务更可持续。

IMF与世界银行年会星期三（10月14日）在曼谷举行，IMF总裁格奥尔基耶娃在记者会上直言，美国财长贝森特欲推动经济强劲增长来应付债务问题的计划，并不足够。

她说：“美国当局非常仰赖强劲的增长。增长当然有帮助，但并不能快速带来必要的调整......还必须采取另外一些措施。”

美国国债在今年8月首次超过40万亿美元（约51.3万亿新元），跨党派的国会预算办公室（CBO）今年早前警告，到了2030年，美国的公共债务与国内生产总值（GDP）比率可能达到108%，超过1946年二战后创下的106%记录。

贝森特近期好几次提到，美国可依靠强劲的经济增长，把债务与GDP比率压低。他最近一次在上周还说，只要经济增长持续高于3%，将有助达致目标。

不过CBO上周预计，美国经济每年须增长至少5%才能稳住联邦债务水平，且这是假设国债利率维持在4%，以目前相当于5%的利率计算，美国经济扣除通货膨胀后的实际增长率必须达到6%。

根据彭博社调查的经济师预测，美国经济调整通胀后的实际增长率今年有望略高于2%。

贝森特并未出席这次在曼谷召开的IMF与世行年会，以及接着在星期五（16日）召开的二十国集团（G20）财政部长会议。代表美方出席的是副财长布鲁克和负责国际事务的次长布朗。

IMF：沙特被袭击可影响全世界

星期三在记者会上，格奥尔基耶娃也说，沙特阿拉伯近期遭受也门胡塞武装的袭击，可能波及全球。

她说：“沙特经济对区域和世界都很重要。从这点看，最近的发展可对所有地区的所有人产生负面的溢出效应。”

格奥尔基耶娃呼吁各国采取紧急修补措施，以改善财政状况，“现在是增加收入、合理化支出并改善公共财政管理的时候。”

她也称，发达经济体的债券收益率近期攀高的冲击已外溢至新兴市场和低收入国家，虽然它们的整体债务负担已降低，但平均偿债成本却从10年前占财政收入的6%，升至目前的14%。