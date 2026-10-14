印度一艘超载的渡船夜间在恒河翻覆，13名准备前往参加节日庆典的儿童遇难。

法新社报道，这起事故星期二（10月13日）晚间发生在印度东北部比哈尔邦（Bihar）的瓦伊沙利县（Vaishali）。

事发时天色已暗，附近村民听到孩子们的尖叫声和求救声后赶往现场，借助手机和手电筒照明，试图在黑暗中找到并救出落水者。

一名参与救援的年轻村民雅达夫（Ravi Yadav）说，由于四周一片漆黑，最终他们只成功救出三名孩子。

另一名村民称，涉事船只“狭小且状况不佳”，原本仅能承载数人，事发时却挤满了人、严重超载。

当地卫生中心医护人员透露，后续一共有四名儿童和两名成年人获救，被送往县医院抢救，另有13名孩子送抵医院时已无生命体征。

瓦伊沙利县长辛格（Varsha Singh）星期三（14日）证实，搜救人员目前已打捞出13具遗体。

印度总理莫迪星期三也发表声明，向遇难者家属表示慰问，并宣布将提供慰问金。他写道：“比哈尔邦瓦伊沙利发生的渡船翻覆事故造成人员伤亡，令人深感痛心。在这艰难时刻，我的心与逝者家属同在。”

印度水域致命船难屡见不鲜，通常归咎于船只严重超载、安全法规落实不力以及缺乏足够的救生设备。