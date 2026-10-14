一名涉嫌策划了北溪天然气管道爆炸事件的乌克兰前军官在德国法院出庭受审，成为首名因这起事件而接受刑事审判的被告。

法新社报道，乌克兰前特种部队军官库兹涅佐夫（Sergiy Kuznietsov）星期三（10月14日）在德国汉堡出庭受审。

2022年9月，即俄乌战争全面爆发七个月后，波罗的海海底发生一系列爆炸，破坏了用于向欧洲输送俄罗斯天然气的四条北溪管道中的三条。尽管西方部分人士起初指责俄罗斯自毁出口路线，但德国调查人员随后将调查重点转向一个涉嫌参与行动的乌克兰人小组。

调查人员指控，库兹涅佐夫领导了一支由潜水员、炸药专家和船长组成的团队，在北溪天然气管道上植入了炸药。库兹涅佐夫去年在意大利被捕并被引渡至德国，他面临包括实施“战争罪”、攻击民用基础设施和引发爆炸等多项指控。

库兹涅佐夫的律师此前曾试图质疑德国法院对该袭击案的管辖权，但未获成功。律师暗示，他们可能会辩称，在乌克兰抵抗俄罗斯入侵的战斗中，这些管道属于“正当的军事目标”。

德国《星》（Stern）新闻杂志星期三报道，被告将在庭审期间拒绝作证，因为乌克兰禁止特种部队的前成员公开谈论服役期间的工作内容。

在被问及对这次审判有何期待时，克里姆林宫发言人说，希望爆炸“实施者以及下令者都会被公之于众”。他补充说：“我认为没有人会对真正的主使者是谁产生怀疑。”

乌克兰一名高级官员则称，基辅对这次审判“没有任何期待”。基辅一再否认参与策划了这起破坏行动，但对事件结果表露满意之情，称北溪管道瘫痪削弱了莫斯科资助战争的能力。

尽管德国是乌克兰最大的军事支持国之一，也定期指责俄罗斯进行的破坏和间谍活动，但北溪管道爆炸事件在德国国内是一个极为敏感的话题。部分批评者认为，袭击事件是推高了能源价格、加剧席卷德国的天然气危机。

在庭审开始前，一群支持乌克兰的示威者在法院外举行抗议。他们举着写有“俄罗斯是恐怖分子”以及“什么是战争罪？是炸毁一条管道？还是轰炸建筑物和平民？”的标语。