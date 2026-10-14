（旧金山综合电）人工智能（AI）巨头Anthropic警告，小型AI模型或在数月内具备自主复制与扩散能力。这类AI“蠕虫”能穿梭于防护薄弱的智能家居设备之间，开辟了AI网络安全威胁的新战场。

与依赖数据中心的传统AI不同，小型模型未来可直接在智能电视盒、厨具等边缘设备间自行复制扩散，脱离中心化控制。

Anthropic星期一（10月12日）晚间在博客上发文说，实验显示，参数量在300亿或以下的中型AI模型已经能够执行自我复制所需的许多具体任务，尽管它们在可靠地完成整个过程方面存在困难。

公司指出，一旦AI蠕虫形成，便难以根除，因为没有“中央开关”可以将其关闭。失控的AI可能会建立僵尸网络、迅速扩散、对抗封杀行动，甚至入侵数据中心以实现爆发式增长。

Anthropic首席执行官阿莫代伊上个月已发布警告说，在未来一年甚至更短的时间内，AI或许能利用“持久性的僵尸网络”劫持“整个互联网”。

一些专家周二（13日）说，他们认同Anthropic的担忧，不过也有至少一位专家认为Anthropic夸大其词。

对Anthropic所形容的“末日情景”持异议的网络安全专家认为，这些模型体量过于庞大，难以高效传输，也无法调用足够的算力来独立运行。

乔治城大学安全与新兴技术中心高级研究员杰西卡·季（音译）说，鉴于过于三个月关于失控AI活动的种种披露，应该将Anthropic的这篇博文视为一种假设而非预测。她说：“我们尚不清楚这种情况实际发生的概率有多大，虽然并非为零，但也绝非必然。”