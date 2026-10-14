连接中国辽宁省丹东市与朝鲜平安北道新义州市的新鸭绿江大桥，在建成近12年后，将于星期四（10月15日）正式通车。韩国专家分析，长期搁置的大桥终于启用，不仅反映朝中关系回暖，也可能意味着双方已就贸易逆差及经济依赖等分歧达成一定妥协。

中国外交部发言人毛宁星期三（14日）在例行记者会上说，经双方协商，新鸭绿江大桥将于15日正式通车，两国当天将举行联合通车仪式。她指出，大桥是中朝互联互通的重要设施，通车后将促进双边经贸交流与人员往来。

新鸭绿江大桥全长3026米，为双向四车道公路桥梁，由中国斥资约22亿元人民币（约4.2亿新元）兴建。2014年主桥竣工后，却因朝方连接道路及口岸设施建设滞后，始终未能通车。

此后，朝鲜核导试验及中国参与联合国对朝制裁，使双边关系一度恶化。2018年至2019年，朝方虽恢复相关工程，却因冠病疫情导致边境封锁再次中断。即使2023年边境重新开放，大桥仍未启用。

尤其自2024年朝鲜加强与俄罗斯的军事及经济合作后，中朝高层往来一度趋冷。不过，随着朝鲜领导人金正恩去年9月赴北京出席中国抗战胜利80周年阅兵式，两国关系逐步回暖。

今年3月，中朝国际客运列车时隔六年恢复运行；4月，中国外长王毅访问平壤；6月，中国国家主席习近平访朝，进一步推动双边关系改善。

双边经贸往来也明显回升。今年上半年，中朝贸易额约15亿1000万美元（约19亿4000万新元），同比增长19.6%；去年全年贸易额达27亿3600万美元，恢复至2019年疫情前水平的98.1%。

分析：联合国制裁加上平壤警惕 中朝经济合作料受限

不过，韩国国家安保战略研究院副研究委员金圭范近日撰文指出，大桥通车虽有助提高物流效率，却可能加剧朝鲜对华贸易失衡。由于煤炭、矿产及水产品等主要出口商品仍受国际制裁限制，中国商品却可持续流入，恐进一步扩大朝鲜去年已达18亿5000万美元的对华贸易逆差。

他分析，平壤长期将大桥通车作为对华谈判筹码，双方可能已就扩大中国进口朝鲜商品、劳务输出及加工贸易等问题达成一定妥协，以缓解贸易失衡。

朝俄关系日益密切，也可能促使北京加快改善对朝物流设施，以维持经济影响力。他预计，大桥通车初期，双方更可能在兼顾朝鲜利益的情况下，逐步扩大贸易，包括增加朝鲜食品、酒类及轻工业产品对华出口。

不过，联合国对朝制裁仍然有效，加上平壤对过度依赖中国保持警惕，双边经济合作仍面临限制。

金圭范指出，尽管朝中强调传统友谊，双方在经济利益上仍各有盘算。大桥从长期搁置走向通车，可能意味着两国开始为长期悬而未决的经济分歧寻找新的妥协点。