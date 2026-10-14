乌克兰总统科技顾问称，美国科技巨头马斯克的SpaceX公司，在没有预告的情况下对处于移动状态的“星链”（Starlink）终端进行了网速限制，导致乌军多项军事任务中断，对俄罗斯空袭的防御能力降低。

综合路透社和法新社报道，乌克兰总统泽连斯基的科技顾问贝斯克雷斯诺夫（Sergiy Beskrestnov）星期三（10月14日）在即时通讯平台Telegram发文称，SpaceX在前一天（13日）晚，对处于移动状态的星链终端设置了网速限制。

贝斯克雷斯诺夫说，乌克兰的国防部队没有事先收到通知，导致多项军事任务中断。乌军一直将星链终端作为无人机无线电控制的替代方案。

他警告称，这无异于“我们的伙伴剥夺了我们保护国家免受喷气式‘沙赫德’（Shahed）无人机袭击的少有手段之一”。

俄军沙赫德型喷气式无人机飞行速度更快，比传统无人机更难拦截。

一名要求匿名的乌克兰极高层官员告诉法新社，网络中断“严重阻碍了后勤保障”，并指这与与俄军星期三发动的弹道导弹袭击是同步发生的。

该官员甚至称，美方通过限制星链网速是在“帮助俄罗斯”。

截至目前，SpaceX和马斯克均未回应相关指控。

另一方面，波兰外长西科尔斯基（Radosław Sikorski）星期三也在社交媒体公开质问马斯克是否在“玩弄政治”。波兰一直在为乌克兰支付星链订阅费用，以帮助乌军在被占领的南部和东部地区实施远程无人机精准打击。

西科尔斯基在社交平台X上发文写道：“嘿，@马斯克，大人物（big man），你又在拿你的产品玩弄政治了吗？作为你的欧洲客户，我们正看着你。”

这句“大人物”的嘲讽源于2025年西科尔斯基、马斯克与美国国务卿鲁比奥之间的一场网络骂战。当时马斯克曾叫西科尔斯基“闭嘴，小人物（small man）”，并声称如果他切断星链，“乌克兰的整条前线就会崩溃”。

不过马斯克之后保证，无论他多么不认同美国的乌克兰政策，星链都绝不会关闭终端，也绝不会被用作谈判筹码。