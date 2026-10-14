（迪拜/伦敦/华盛顿综合电）伊朗据称正采用新战术来打击途经霍尔木兹海峡的船只，目标是让油价继续高企，从而打击美国总统特朗普和共和党在11月初中期选举的的选情。

路透社星期三（10月14日）引述两名伊朗高级官员报道，大约10天前，德黑兰政府开始改变战术，在霍尔木兹海峡对付它认为抵触条规的船，令这些船面对更多攻击。

官员称，有关战术涉及改变攻击的形式和速度，“目标是挫败美国和它的盟友压低全球油价的努力”。

他们说，当美国和盟友“以为就快能降低油价时，我们将把他们推得更远，这是一场棋局......这些船不论在哪里都不会安全，就算已经驶出霍尔木兹海峡。”

官员也透露，作为新战术的一部分，德黑兰将把袭击范围从霍尔木兹海峡扩大至阿曼湾甚至更远的海域。

不过，他们拒绝提供新战略的更具体详情，仅宣称采用新战术的决策是由德黑兰的最高领导层做出，并获得整个统治体系全面协调配合。

美官员：伊朗出动无武装人员侦察敌情 已无法阻止油船通行

对于伊朗的最新说法，美国官员向路透社证实，德黑兰的战术确实出现一个明显的转变，在美国摧毁了伊朗大部分的雷达系统后，革命卫队开始动用没有配戴武器装备的侦查员驾驶小船来识别潜在打击目标，包括美军舰艇。

在上周首次发生的一起事故中，美军发现一组伊朗侦查员驾驶一艘单桅帆船（dhow），为革命卫队侦测打击目标。美军当下命令侦查员弃船，接着将船击沉。没有人员在事故中伤亡。

美国官员称，伊朗海军遭受美军沉重打击后，似乎不愿再冒险派出仅存的快艇执行任务，这也意味着它已无法阻止周边国家从霍尔木兹海峡运出更多石油。

海事分析指伊朗近日加快袭击商船节奏打击范围更远

英国海上贸易行动办公室（UKMTO）星期二（13日）证实，一艘集装箱船和一艘油轮在霍尔木兹海峡遭不明抛射物击中，在此之前48小时内，至少发生五起涉及油船和商业船只的事故，包括无人机袭击。这与本月3日至5日期间的攻击频率相仿，显示伊朗的攻击行动从当时起出现新一轮升级。

一名海事安全消息人士告诉路透社：“袭击节奏有所提升，看来是刻意为之。”

海事安全人士根据UKMTO和区域海事安全业者通报的事故进行分析也发现，伊朗确实已在霍尔木兹海峡以外的海域，包括卡塔尔和阿拉伯联合酋长国岸外的海域锁定船只。

消息：内坦亚胡促特朗普选前对伊朗出手

据以色列电视台星期二引述美方官员报道，以色列总理内坦亚胡上周曾与美国总统特朗普通话，讨论在11月初美国中期选举，甚至在本月27日以色列国会选举前，重启对伊朗的军事打击。

虽然特朗普上周已公开表明不会在中期选举前打击伊朗，但知情者称，以军和美军都处于高度戒备状态，为特朗普可能改变主意完成准备工作。

不过，内坦亚胡办公室否认他敦促特朗普在选举前向伊朗出手。