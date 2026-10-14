国际能源署警告，波斯湾地区的柴油供应受美伊战争影响中断，将使全球市场的紧张状态持续至2027年。

路透社报道，国际能源署星期三（10月14日）在最新的月度能源市场报告中指出，补充耗尽的库存仍需时日，柴油市场紧张的供需平衡将一直保持至2027年，并取决于中东石油产品的供应能否恢复。

近几周来，由于波斯湾原油出口减少，加上中东地区炼油厂在伊朗的报复性打击中受损，欧洲和美国的柴油价格已创下历史新高。尽管各国政府已通过调低燃油税、提供补贴以及释放战略石油储备应对价格上涨，但这些被消耗的储备后续仍需补充。

国际能源署预测，到明年第一季度，炼油产能将有所恢复，并推动柴油市场出现盈余，带动库存大致回升至符合正常季节性规律的水平。

然而，美伊战争以来累积的巨大供应缺口，无法仅凭这些产能得到完全弥补。

国际能源署也警告，如果波斯湾的供应无法尽快恢复到正常水平，“可能需要进一步削减需求，并为此付出沉重的经济代价，才能实现市场平衡”。