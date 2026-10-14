（华盛顿综合电）美国国会中期选举逼近，尽管预测显示共和党在众议院的选情比参议院严峻，但美国总统特朗普承认，共和党要保住参众两院控制权所面临的挑战同样艰巨。

特朗普星期二（10月13日）在白宫被记者问及，共和党在11月3日的选举中保住哪个议院的难度更大时答道：“我认为难度相当。”

特朗普承认，根据过往历史，在任总统所属政党通常在中期选举面临不利局面，但他坚称共和党选民的热情正在高涨。

特朗普的评估引人注目，因为此前各方普遍预测共和党在众议院的形势岌岌可危，而在参议院，有利的选区格局最初曾让共和党对保住控制权更有信心。

根据选举预测机构Decision Desk HQ的最新预测，民主党赢得众议院控制权的概率达77%；在众议院435个议席中，民主党有望赢得235席，共和党200席。

此机构也略微看好民主党拿下拥有100个席位的参议院，认为它的胜算为56%，最终将以51比49的席位优势占据多数。

如果共和党失去任何一院的控制权，特朗普在总统任期最后两年推动议程的难度将随之增加。同时，民主党将获得更大的权力来调查特朗普政府。

更多共和党人反对美俄柴油协议

共和党选情日益艰难的一大原因是，受到美伊冲突影响，美国国内能源价格飙升，使选民面对更大的生活费压力。特朗普上周宣布与俄罗斯总统普京达成柴油供应协议，允许俄罗斯向美国及全球市场供应柴油，希望缓解通胀压力，但星期二却有更多国会共和党人站出来，反对这项协议。

包括六名共和党人在内的12位参议员当天致函特朗普，敦促他废除这项协议，转而执行以已故参议员格雷厄姆的名字命名的新制裁法案。

议员们称，柴油协议为普京政府提供了更多资金资助其战争，且无益于美国民众。他们说：“允许莫斯科在全球市场上自由销售俄柴油，既损害了美国的安全利益，也背叛了仍在奋力抵御普京这场残暴且非法战争的乌克兰人民。这项协议是对我们对手的馈赠，也是对盟友的背叛，应当撤销。”

这标志着共和党议员态度的转变；此前，他们对特朗普的外交政策决定几乎总是给予一致支持。

特朗普周一告诉记者，那些反对这项协议的共和党人“肯定不是认真的”，并称他支持“任何能帮助我们农民和牧场主的事情”。