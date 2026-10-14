（利雅得综合电）沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美位于东部城市宰赫兰的总部遇袭起火，所幸未造成人员伤亡。也门胡塞武装承认发动这次袭击，并表明会继续瞄准沙特机场与石油设施。

沙特阿拉伯能源部周三（10月14日）确认，沙特阿美宰赫兰（Dhahran）总部园区一栋行政大楼周二（13日）遇袭，局部起火。

沙特阿美的主要运营中心设在这个园区里，中心负责监管包括陆上与海上石油钻井平台、管道、炼油厂和出口码头的庞大网络。

路透社引述消息人士的话报道，沙特阿美总部在这次袭击中遭到严重破坏，火势蔓延至数个楼层。尽管如此，沙特阿美事后照常运营，员工改为居家办公，部分职能转移至全球其他办事处。

沙特首都利雅周三也传出再爆炸巨响。

胡塞武装周三证实，他们使用大量弹道导弹、巡航导弹和无人机，袭击沙特阿美在宰赫兰的设施和位于利雅得的一座炼油厂，以及哈立德国王国际机场。

胡塞武装说，未来几天会继续打击沙特机场和石油设施，并重申，将坚持以牙还牙的原则，直至沙特停止侵略行径。

联军袭击也门多地设施 指胡塞武装用以威胁周边地区与航道

周二早些时候，沙特主导的多国联军袭击了也门萨那，以及西部省份扎玛尔（Dhamar）和萨达的石油设施。联军称，这些设施被胡塞武装用于威胁沙特、也门，以及红海南部地区和航道。

联军过去两天也先后在宰赫兰、利雅得和其他城市拦截来袭的导弹和无人机。

沙特民防部门周三说，两枚被拦截导弹的碎片坠落在利雅得，造成四人受伤、15处房屋受到轻微损坏。

美国总统特朗普周二在社交媒体上发文，指责胡塞武在美国中期选举前蓄意推高油价。他再度抨击胡塞武装行径恶劣，并指它很可能是受伊朗指使。

特朗普当天在白宫回应媒体提问时说，他可能会要求土耳其加入沙特打击胡塞武装的行动。

根据沙特、土耳其和巴基斯坦8月签署的《麦加共同防务协议》，对三国中任何一国的武装攻击，将被视为对三国全体的攻击。

沙特三面受敌防御难 月底大型会议改线上线下结合举行

美国有线电视新闻网（CNN）分析指出，沙特因幅员辽阔，加上三面受敌，即使每年投入数百亿美元国防预算，仍难以保护机场、炼油厂、输油管道等关键设施不受胡塞武装袭击。

沙特在东、北、南三面，分别面临伊朗、伊拉克民兵和胡塞武装的威胁。据悉，由于可能遭到袭击的目标众多，且遍布全国各地，沙特国防部在部署防御系统时面临艰难选择。

沙特军方虽拦截了胡武武装发射的大量导弹和无人机，但仍有一些漏网之鱼。与此同时，胡塞武装还学会把弹道导弹、巡航导弹与长航程无人机结合使用，以瘫痪沙特的防空系统，并获得伊朗的军事物资和技术支持。

如何应对胡塞武装是沙特的一大难题。在胡塞武装袭击利雅得机场造成10多人死亡后，和解对沙特来说是难以接受的选项。但加大力度打击胡塞武装，沙特则可能遭受更多袭击，从而破坏它成为世界级投资、科技发展与旅游胜地的努力。

沙特正寻求盟友帮助，但美国至今不愿介入。分析员认为，从政治角度来看，当前沙特必须报复胡塞武装，但最终仍将通过外交途径缓解局势。

据路透社引述知情者报道，由于利雅得机场发生致命袭击事件，本月26日至29日在利雅得举行的未来投资倡议大会将改以线上线下结合的形式举行。选择亲临的与会者预计会在利雅得以外的机场，或沙特波斯湾邻国的机场降落，再乘车前往利雅得。