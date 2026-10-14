在9月内阁改组后刚刚担任日本农林水产部长的簗和生，因选区言行陷入一系列争议，星期三（10月14日）宣布请辞，任期不足一个月。

日本共同社报道，簗和生在东京首相官邸与高市早苗会面后对媒体说：“我不能再因为自己而干扰国会审议和农业行政的正常推进。”

高市早苗证实已接受簗和生的辞呈，并说不能让国会审议和农业行政持续受到影响。她也承认，自己必须承担任命簗和生的责任，并说将在星期四公布继任人选。

簗和生成为高市9月改组内阁以来首名辞职的阁员。

高市早苗说，她不能放任国会审议以及农业行政持续受到影响的局面，并承认自己对这一人事任命有责任。

簗和生是执政党自民党籍众议员，已六度当选，被视为高市早苗在农业政策方面的得力助手，而他此番辞职无疑让高市早苗的执政之路遭遇挫折。

日本《周刊文春》上星期报道，簗和生的竞选团队在今年2月众议院选举期间，安排免费接驳巴士接送支持者，可能违反《公职选举法》。高市早苗回应说，相关安排是否合法，应由有关部门判断，她无法直接作出结论。

簗和生星期二（12日）在众议院会议上曾声称，免费接送“不涉及提供利益或捐赠”，竞选团队“依法进行了妥善处理”，并在安排车辆前向当地选举管理委员会确认了合规性。

然而，面对在野党议员的质问，簗和生星期三改口说，工作人员当时可能只是就竞选收支报告中巴士费用的“计入方式”进行了咨询，暗示他们可能并未直接向选举管理委员会确认行为是否合法。

这并非簗和生身上的唯一争议。日本媒体在9月下旬曝光，簗和生今年5月曾向选区支持者透露，在今年2月的通用选举中，由于两个市町的市町长支持了他的竞争对手，导致这两地的道路预算被大幅削减。

簗和生后来承认了上述言论，并撤回发言致歉，但他坚持否认曾向国土交通省施压削减预算，并拒绝了在野党的下台要求。

此外，在2023年底曝光的自民党“黑金”政治资金丑闻中，簗和生曾因未按规定登记筹款集会收入而受到党内处分。