美国驻希腊大使吉尔福伊尔（Kimberly Guilfoyle）因卷入财务丑闻和言论争议，被美国总统特朗普要求辞职。希腊政府称，这属于美国内部事务，不会影响两国外交关系。

法新社报道，希腊副总理哈齐达基斯（Kostis Hatzidakis）星期三（10月14日）接受国家电视台采访时，作出上述表态。

另据希腊媒体报道，美国驻希腊大使馆副馆长、职业外交官赫克（Josh Huck）预计将暂时接手大使职责。

现年57岁的吉尔福伊尔曾任美国福克斯新闻（Fox News）主持人，也是特朗普长子的前未婚妻。美国《华尔街日报》此前报道，吉尔福伊尔曾向一名特朗普支持者索要资金，并接受了希腊富商的奢华接待，让她身陷舆论漩涡。

特朗普星期二（13日）宣布撤销吉尔福伊尔的职务。这个决定是在美国国务卿鲁比奥访问雅典几天后做出的。

《华尔街日报》报道称，吉尔福伊尔在2025年7月曾要求颇具影响力的特朗普支持者德特斯（Eric Deters）帮她偿还10万美元的个人信用卡债务。报道还引述数百条信息、电子邮件以及对话录音等记录指出，吉尔福伊尔还曾接受并炫耀由希腊富商赞助的奢华旅行和酒店住宿。

报道也指，吉尔福伊尔曾宣称美国可以在欧洲策划“政治变革”，引发希腊民众强烈不满。据称，她在今年3月一场有两国官员出席的晚宴上说：“（美国）可以对我们想干预的任何国家这样做，我们在本国也能做到。”

不过，希腊政府称，从未受到威胁或施压，外交部也认为无须就此事召见吉尔福伊尔。