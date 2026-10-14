法国卢浮宫博物馆馆长警告，如果无法获得足够的资金对这座设施老旧且超负荷运转的博物馆进行全面翻修升级，卢浮宫将面临不得不向公众关闭的风险。

法新社报道，卢浮宫馆长勒里博（Christophe Leribault）星期三（10月14日）接受法国《费加罗报》（Le Figaro）采访时，坦言上述困境。

勒里博称，博物馆打算为升级计划筹集私人资金，但仍需政府在明年的全国大选后，批准引入大笔公共资金。

他说：“无论下一届政府由谁组建，都必须记住，如果卢浮宫得不到修缮、升级和改造，它将很快落伍，并最终不得不向公众关闭大门。那将是一场灾难。”

去年10月卢浮宫发生震惊世界的重大盗窃案后，勒里博于今年2月接任馆长一职。他受访时说，已将解决盗窃案所暴露出的安全隐患列为首要任务，并在快速推进一项耗资约8300万欧元的安保规划。

相关措施包括设立新的安全主管职位、升级存在老化和严重盲区的监控摄像头网络，以及加强周边和出入口的安保巡查。

此外，卢浮宫还面临水管老旧、展厅隔热效果差以及公共区域狭窄等结构性问题。

勒里博指出，想要保障博物馆的安全，就必须对这座历史建筑及其基础设施进行施工升级，“没有简易或奇迹般的‘表面’解决方案。一切都是相互联系、环环相扣的”。

然而，对这座全球最受欢迎博物馆的翻新工程规模和所需资金，已成为了一个高度政治化的议题。法国总统马克龙支持一项耗资6亿欧元的整修计划，工会则对批评他优先考虑大修计划，而非能够直接改善游客体验的小规模升级。

法国接连几届少数派政府多年来一直难以通过年度预算，现任总理勒科尔尼也正设法削减公共开支，以降低庞大的财政赤字，使卢浮宫进行全面升级所需的预算难以获得批准。