乌克兰总统泽连斯基在美乌关系紧张之际访问英国，英国首相伯纳姆称，希望能帮助修补泽连斯基与美国总统特朗普之间的关系，让各方继续支持乌克兰。

综合路透社和法新社报道，泽连斯基星期三（10月14日）抵达英国伦敦，预计将会与伯纳姆和英王查尔斯会面。

伯纳姆在与泽连斯基会面前发表讲话时，重申英国对乌克兰的支持，并希望成为美乌关系的调停者。

他说道：“作为英国首相，我所要做的是尽力修补关系，使各方支持重新回归……此刻，我必须谨慎铺路，促使大家重归于好。这就是我打算扮演的角色。”

连日来，特朗普不仅宣布与俄罗斯达成柴油供应协议，还替俄乌两国宣布了一项“能源停火协议”，并因乌克兰打击俄罗斯能源设施而发怒，要求乌克兰更换总统。

特朗普星期二（13日）坚称华盛顿仍在向乌克兰提供援助；一名美国官员星期三也说，美方的政策“并未改变”。欧盟方面也说，没有迹象表明美国停止了对乌克兰的情报共享。

伯纳姆也在讲话中重申英国对乌克兰的支持。他说道：“我对乌克兰人民传递的信息再明确不过——只要有需要，我们就与你们同在。我们将更进一步、更快推进对你们的支持，全力挺你们为捍卫欧洲和平而展开的英勇抗争。”

英国已明确不支持美俄柴油协议，并呼吁盟友继续对莫斯科保持经济施压。伯纳姆也将宣布计划向乌克兰交付价值4500万英镑（约7600万新元）的防空导弹，其中价值1000万英镑的物资将加急发运，以解乌克兰的燃眉之急。