在强厄尔尼诺现象、气候变化及人类活动的共同推波助澜下，巴西亚马逊雨林林火数量在过去两周内激增两倍多。尽管消防人员正加紧扑救，但滚滚浓烟已笼罩附近城镇，导致多项活动取消，居民出现呼吸困难情况。

路透社星期三（10月14日）报道，巴西亚马逊监控系统的数据显示，10月前两周，亚马逊州共记录1679起火灾，与去年同期相比剧增253%。

官方怀疑这些火灾系人为蓄意纵火所致。火灾带来的漫天浓烟，已导致亚马逊州至少36个自治市进入紧急状态，许多居民出现呼吸系统疾病。巴西联邦政府与民防部门已从周末起向亚马逊州派遣飞机和消防梯队参与灭火。

林火引发的恶劣空气质量也严重影响了亚马逊州首府、拥有200多万人口的马瑙斯（Manaus）。当地已取消多项户外活动，公立学校也在星期三停课。

通常情况下，8月和9月是亚马逊雨林干旱高峰期，到了10月的雨季，火情一般会得到缓解，然而今年雨水迟迟未至。

科学家与官员指出，被预测为有记录以来最强劲的厄尔尼诺现象以及气候变化，可能是导致今年火灾激增的主因。

亚马逊环境研究所（IPAM）地理学家兼研究员杜里根（Carlos Durigan）指出：“干旱与高温冲击极其剧烈，造成了潜在的危险局面。再加上人类活动的叠加，不仅威胁到生物多样性和公众健康，也破坏了这片土地的生产力。”

巴西环境部长卡波比安科（João Paulo Capobianco）星期天（10月11日）乘机视察亚马逊州时，发现保护区内存在火情。环境部称，这表明有人蓄意纵火，意图毁林开荒，当局已展开调查。

在亚马逊雨林，自然引发的火灾极为罕见，绝大多数林火都是为了开垦农田或牧场而人为点燃的。