美国八个州组成的跨党派联盟星期三（10月14日）向全国多地法院对OpenAI发起联合诉讼，指控OpenAI旗下的生成式人工智能（AI）程序ChatGPT给当地居民造成实际伤害，甚至诱导包括青少年在内的用户自残或伤害他人。

来自爱荷华、堪萨斯及亚利桑那等州的总检察长分别向各自的州法院提告。诉状指出，ChatGPT在设计上故意表现得顺从且具吸引力，借此获取用户信任。然而，该系统不仅加剧用户的幻觉妄想，鼓励危险行为，甚至协助用户策划包括大规模枪击在内的暴力事件。

路透社报道指，此案是美国各州针对AI巨头规模最大的协同法律行动。

目前OpenAI正筹备公开上市，此项诉讼无疑令公司面临的法律阴霾进一步扩大。佛罗里达州总检察长已于今年6月发起针对公司的首起州级诉讼。

诉状指控OpenAI在安全性上虚假宣传、误导公众，违反各州的消费者保护法，同时也对公共健康构成威胁，触犯公共妨害（public nuisance）罪名。

各州要求法院下达禁令，强制OpenAI修改ChatGPT的运行机制。诉求包括禁止公司开发具备自我进化能力的AI模型，除非能确保此类模型完全符合人类核心价值。

参与联署提告的还包括阿肯色、爱达荷、蒙大拿、内布拉斯加及西弗吉尼亚州。除行为禁令外，各州也向OpenAI索赔并要求支付民事罚款。

OpenAI发言人未回应路透社的置评请求。