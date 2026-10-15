海事官员星期三（10月14日）证实，过去24小时内，两艘商船在霍尔木兹海峡附近遭弹体击中后沉没。随着近10天来这个关键水道的袭击事件剧增，全球能源与航运安全再度引发高度担忧。

本次击沉的两艘船只分别为新加坡注册集装箱船GFS PRIDE，以及挂安提瓜和巴布达国旗的散货船Cape Dao。前者驶经海峡时受损起火沉没，21名船员安全撤离。后者9月23日遭袭受损数周后于海峡附近沉没，造成一名船员死亡。

据国际海事组织（IMO）数据，这是自今年2月28日美伊冲突爆发以来，该水域沉没的第二和第三艘船只。

单日六船遭袭创开战以来新高

海事安全数据显示，自本周以来，霍尔木兹海峡及附近海域已有至少10艘商船遭袭，频次创下开战以来最高纪录。其中10月11日单日多达六艘被击中，13日又有四艘遭袭。近期袭击已造成两名海员失踪，冲突爆发至今累计导致约24名海员死亡。

今年3月起，伊朗为报复美以打击，开始袭击未经其许可通行的商船。10月至今已发生23起袭船事件，月均频次几乎翻倍。

海事分析师指出，10月初波斯湾地区的石油出口流量曾一度恢复至战前80%的水平，这促使德黑兰提高袭击频率，意在打断能源航运复苏并向全球市场施压。此外，美国承诺近期不发起新打击，也被伊朗视为可在低即时军事风险下加大压力的窗口期。