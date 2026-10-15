美国总统特朗普在一场竞选集会上声称，应处决向媒体泄露信息的人员，并猛烈抨击针对伊朗战争的批评性报道。此举偏离了共和党在中期选举中主打的经济与民生主线，引发外界关注。

彭博社报道，特朗普星期三（10月14日）在亚利桑那州布尔黑德城（Bullhead City）的集会上说：“在我看来，泄密者应该被枪毙。过去，我们就是这么做的。必须极其严厉地处置他们，他们就是社会渣滓。”

他提及一次涉及部署密苏里州美军资产的对伊打击行动，称因关键细节泄露而被迫调整行程，但未提供证据证明五角大楼因此修改军事计划。

特朗普近期展开为期一个月的密集巡回造势，拟为11月3日的中期选举提升共和党选情。然而，他的个人支持率持续低迷，选民对他处理经济以及由战争引发的通胀深感不满。

美国9月消费者价格指数创下4月以来最大涨幅，物价上涨严重侵蚀薪水，加剧市场对美联储将继续加息的预期。

尽管经济与生活费是选民关心的核心议题，特朗普在集会上仍频繁偏离主题，并多次要求政治对手接受认知测试。外界分析指出，这种偏离主线的内容恐分散公众对经济议题的关注，给选情严峻的共和党带来额外压力。

与此同时，特朗普近期还进一步升级对媒体的打击，以报道不利为由禁止美国有线电视新闻网（CNN）、新闻频道MS NOW和新闻网站Politico记者进入白宫。这三家媒体随后起诉政府侵犯宪法第一修正案权利，联邦法官星期二裁定，诉讼期间媒体可继续保留白宫采访权。