因也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯航空枢纽，前往麦加等地拜谒的朝圣者被卷入战火，部分人亲历袭击，更多人行程受阻。

上周六（10月10日），一枚胡塞武装发射的导弹击中了利雅得机场的候机楼，造成13人死亡、300多人受伤。沙特媒体报道称，一名带领数十人朝圣团的孟加拉国伊玛目在袭击中身亡，另有多人受伤。

尽管胡塞武装承诺不会袭击每年吸引数百万朝圣者的两大回教圣城麦加和麦地那，但他们正将沙特的其他机场作为打击目标，称这是对沙特空袭行动的报复。

身穿朝圣服饰、坐在麦加禁寺中庭的约旦人安瓦尔（Fadi Anwar）告诉路透社：“我为自己和家人的安全感到非常担忧，我们不断收到来自官方的手机推送警报，这让我们感到极度不安。”

沙特官员坚称，沙特目前是安全的，并强调访客的安全高于一切。然而，西方国家政府已发布警告，建议本国公民不要使用沙特的大部分机场。

路透社报道指，虽然大多数国际朝圣者会直接飞抵麦地那或吉达机场，但也有许多人通过沙特的其他主要航空枢纽转机，其中还包括许多原本就居住在沙特境内的朝圣者。

来自苏丹的穆罕默德（Al Amin Hassan Mohammed）在前往麦加朝圣前正在探望住在沙特的家人。他说，星期六发生袭击时他恰好在利雅得，爆炸吓得他和邻居们纷纷跑到大街上。“我们当时既疲惫又担忧，大家都走出家门，聚在一起议论。”

麦加每年都汇聚着来自全球的数百万信徒，然而这一连串的袭击事件令不少信徒陷入不安与恐慌。