在11月初美国中期选举进入倒计时的敏感时刻，特朗普总统与共和党人收到了最糟糕的通货膨胀数据。美国9月份物价涨幅超预期，其中汽油价格单月暴涨9.1%、年增逾34%，取暖油更按年暴涨超过74%。

穆迪分析指出，由于伊朗战争等因素影响，平均每个美国家庭将因此承担额外的2000美元（约2565新元）开支。

美国有线电视新闻网（CNN）报道指，民调与各方分析显示，选民对自疫情以来居高不下，并因关税政策与伊朗战争而进一步恶化的生活费感到怒不可遏。

更为棘手的是，春夏季一度降温的住房与租金成本出现意外反弹，服务业价格也因企业转嫁成本而上涨0.4%。尽管美国整体经济依然强劲，但高通胀已推高国债收益率与美联储利率，大大加重借贷与购房负担。

为在中期选举前缓解高物价冲击，白宫倾尽全力应对。一个月前，美军高调派遣海军入局，为穿梭霍尔木兹海峡的油轮护航。随后，特朗普又打出孤注一掷的政策牌，通过解除部分对俄制裁来获取柴油供应。但这一系列救火举措在本周彻底遭遇重创。

目前，伊朗及其盟友胡塞武装正大幅升级反制行动。过去两周，中东地区至少有18艘船只遭袭，胡塞武装更击中了沙特国家石油公司沙特阿美的总部。

海事跟踪机构Kpler数据显示，受频繁袭击影响，通过霍尔木兹海峡与曼德海峡的石油及燃料运量，已从此前基本恢复的水平骤降至战前水平的54%。

业内分析师指，伊朗显然意图通过持续发动和策动袭击来维持高油价，以此在中期选举关键期对白宫和共和党施加政治压力。

CNN报道总结指出，虽然美军可能再次占据上风，政府也可能寻找其他方式补充柴油供应，但距离中期选举仅剩三周，物价暴涨带来的冲击已难以在短时间内化解。最终的输家无疑是美国消费者，而他们即将在投票箱前对当前的经济状况做出裁决。