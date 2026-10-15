联合国官员星期三（10月14日）警告，若美伊无法在数周内就联合国支持的霍尔木兹海峡化肥运输计划达成协议，亚洲和非洲部分地区恐面临严重的粮食安全危机。

自今年2月底美以空袭伊朗后，伊朗加紧控制霍尔木兹海峡以对美施压，美军则对伊朗港口实施海上封锁，导致这一全球咽喉要道陷入瘫痪。国际粮食政策研究所（International Food Policy Research Institute）指出，波斯湾地区的化肥出口至今已停滞超过半年。

联合国今年3月成立工作组，拟在阿曼设立协调中心，并由联合国监督员配合当地海关，计划每天安排至少五艘化肥船安全通行。

联合国副秘书长兼项目事务署执行主任莫雷拉·达席尔瓦（Moreira da Silva）告诉路透社，只要美伊签署协议，该机制可在7至10天内启动。他强调：“必须在未来几周内达成协议，否则将错过播种季。”

国际商会（International Chamber of Commerce）预估，若阻断持续，全球谷物价格最高可暴涨81%，油料作物上涨66%。

目前美伊虽通过中间人展开谈判，但因德黑兰提出的条件以及华盛顿坚持先解决伊朗核问题，复航谈判陷入僵局。

与此同时，黑海商船遇袭事件增加，加上红海胡塞武装的持续骚扰，全球海上三大咽喉要道，霍尔木兹、黑海与红海同时受阻，加上气候危机叠加，全球粮食安全防线正面临前所未有的严峻考验。