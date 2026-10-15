联合国开发计划署（UNDP）警告，能源成本飙升、强厄尔尼诺现象的冲击以及利率上升，可能会使数百万人陷入贫困，脆弱国家正因接踵而至的危机被推向边缘。

UNDP署长德克罗（Alexander de Croo）在曼谷出席国际货币基金组织（IMF）与世界银行年会期间接受法新社采访时指出，许多发展中国家为应对当前的能源价格剧增采取了普遍补贴措施，但一连串的危机已使它们用于维持补贴的资金所剩无几。

德克罗说：“你必须一边修补屋顶，一边应对自家房屋的大火。”

他指出，发展中国家政府甚至来不及重建缓冲资金或解决先前的危机冲击，就遭到新危机的接连打击。“我们正从一场危机陷入另一场危机，而这些国家真正需要的是一些喘息空间、时间和获得融资的渠道。”

UNDP在一份最新报告中警告称，如果能源和食品价格上涨的压力在没有补贴的情况下完全传递给消费者，今年将有约1亿3000万人面临陷入贫困的风险。UNDP指出，南亚、东亚以及撒哈拉以南非洲地区的人民所面临的风险尤为严重。