据多名知情官员透露，美军已制定针对伊朗能源与核设施的追加打击方案，其中包括可能使用被称为“炸弹之母”的GBU-43/B大型空爆炸弹（MOAB）。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，若美国总统特朗普下令在近期重启军事行动，该武器或将被投入使用。

MOAB是美军兵器库中体积最大的非核炸弹，可摧毁相当于九个城市街区的区域。由于共和党面临即将到来的中期选举压力，特朗普正承受要求结束这场极不受欢迎冲突的政治负担。

消息人士透露，美军计划在撤出中央司令部责任区前发起追加打击，意图借此单方面宣布胜利并顺势撤军。其中，在针对镐山（Pickaxe Mountain）等伊朗核设施的打击预案中，明确包含了动用MOAB的选项。

然而，军方内部对该炸弹的实际效果深表怀疑。专家指出，MOAB本质上属于大面积清场与心理战或信息战武器，并非深层穿透战斗部。由于伊朗多处核心核设施位于地下深处并由多层花岗岩加固，MOAB仅能对地表造成毁灭性破坏，难以穿透并摧毁地下设施。

此外，由于MOAB的爆炸半径巨大，若被用于打击人口密集区附近或邻近非军事区的基础设施，势必引发对平民伤亡的严重担忧。

据官员透露，美军在规划时通常会提供高低阶不同的行动选项，MOAB属于最高阶手段。尽管部署该武器难以迫使伊朗屈服或取得战略胜利，但在伊朗政权态度强硬的当下，它仍可能作为特朗普在不全面重启战端的前提下、试图改变冲突现状的心理威慑选项。