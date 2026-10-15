（华盛顿／曼谷路透电）特朗普政府据传正在考虑放宽为俄伊运油的“影子船队”的制裁，希望借此压低处于历史高位的全球运费。不过分析认为，解除这项制裁不大可能让高昂的运费显著回落。

影子船队因协助俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国偷运石油躲避制裁而持续面对欧美的禁制。不过，路透社星期三（10月14日）引述美国官员消息报道，特朗普总统上周宣布暂时解除对俄罗斯柴油的制裁后，华府即开始探讨放宽对影子船队的制裁。

官员透露，白宫的讨论主要围绕允许这些船只运送不受制裁的“合法石油”，以让更多原油和精炼产品可运出波斯湾。所谓“合法石油”，指的是未被华盛顿制裁的原油产品，而不是继续受制裁的俄罗斯和伊朗石油。

有意雇用这些船只的船运公司必须向美国财政部提出申请。

据报，美国能源部长赖特日前在利雅得举行的世界石油大会上发表视频演讲时，也提及可能放宽对影子船队的制裁，以缓解高运费的冲击。

美国能源部回复媒体询问时强调，任何放宽制裁的行动都不会演变成协助俄罗斯运输石油或石油产品。

路透社报道指出，特朗普此前推动俄罗斯柴油在全球市场解禁，可能迫使美国财政部和能源部必须放行影子船队运油。

英财长吁各国继续制裁俄罗斯

特朗普宣布解禁俄罗斯柴油引发国内和盟友强烈反弹。英国财长希利星期四（15日）在曼谷出席国际货币基金组织（IMF）与世界银行年会时，在场外敦促各国对俄罗斯相关的航运收紧制裁。

希利说：“我要呼吁今天出席会议的财长们......在乌克兰问题上，我们应站稳立场，对俄罗斯实施严厉的经济制裁，尤其要对这些协助（俄罗斯总统）普京绕过制裁的影子船队服务收紧禁令。”

分析：影子船队不会显著增加运能降低运费

美伊和俄乌两场战事导致全球油船运费冲至历史高位，除了加重通货膨胀压力，也导致亚洲石油精炼厂负担不起美国的原油，转而往中东和南美洲找寻替代油源。

能源市场研究机构Energy Aspects在发给客户的分析报告中说，放宽对影子船队的制裁虽有助“提供少量的额外油船在霍尔木兹海峡往返穿梭”，运出更多石油，但并不会显著影响运费。

报告说，这些油船多数已老旧失修，“不大可能在一夜间有意义地提高主流船队的运能，尤其当这些油船过去三个月都已在活跃地进行贸易”。

海事业人士也说，由于船运保险业者依然受欧盟和英国法律约束，美国解禁影子船队不大可能让运费大幅下降。