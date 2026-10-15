（悉尼/墨西哥城综合电）澳大利亚政府正式向国会提呈“数码照护责任”法案，要求大型科技平台允许用户关闭算法推荐，并表明绝不允许科技巨头对孩童拥有“不受拘束”的接触通道。

根据澳洲工党政府星期四（10月15日）提出的法案，脸书、TikTok和Instagram等社交媒体平台须允许年满16岁的用户选择关闭推荐内容的算法动态，改为只浏览主动关注的账号。

平台也须承担保护18岁以下用户免受色情内容、网络霸凌及鼓励饮食失调等有害内容影响的责任。

澳洲通讯部长韦尔斯说，科技公司必须为产品带来的风险负责。她提到澳洲去年禁止16岁以下儿童使用多款社媒应用，称“真不敢相信，我们过去竟然任由大型科技公司毫无约束地接触我们的孩子”。

韦尔斯说：“我们并未因为人们不愿系上安全带就废除安全带制度；同样，当我们的年幼公民面临风险时，我们也绝不会在追究科技公司责任的问题上有丝毫退缩。”

不过，新法案在参议院能否通过仍有变数。

与此同时，墨西哥总统辛鲍姆星期三（14日）也签署政令，要求数码平台加强保护未成年人，清除涉及校园暴力、网络霸凌、自残、仇恨言论及性虐待等有害内容，并加强年龄识别和家长监管。

这项措施是在墨西哥近期发生两起校园袭击、造成两人死亡后推出。平台有一个月时间调整算法和相关系统；若落实情况不理想，政府将推动立法，对违规平台实施处罚。