（曼谷综合电）国际货币基金组织（IMF）周四（10月15日）发表亚太区域经济展望报告，预计亚太经济增长将在今年和明年放缓，并警告美伊战争引发的能源冲击、人工智能（AI）投资的调整和全球债券收益率高涨的外溢风险已提高。

IMF预测亚太经济今年可增长4.8％，这虽然高于4月预测的4.4％，但低于去年的5％。此外，亚太明年的增长会进一步放缓至4.4％。

个别经济体方面，IMF上调了韩国、台湾和香港的增长预测，主要拉动力是AI驱动投资。它也上调中国和印度的经济展望，下调那些没有科技需求拉动又面对通货膨胀压力的经济体的展望。

IMF说，对半导体、数据中心及相关科技产品的强劲需求，在一定程度上帮助亚洲部分地区抵御了日益加剧的经济压力。不过，这种增长并不均衡，主要集中在那些深度融入全球科技供应链的经济体。

IMF亚太区域部门主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）说，以孟加拉、柬埔寨和老挝等国为例，“这些国家都需要进口石油，但他们并没有从AI热潮中获得好处。因此，这些国家更为脆弱，而且政策缓冲空间也较小”。

他也说，那些易受能源冲击影响、但与全球供应链整合程度较低的经济体，所面临的风险更大。

报告指出，由于亚洲在全球科技供应链中的核心地位，AI相关投资或资产估值的回调，会对亚洲产生不成比例的负面影响。

IMF：人民币实际币值被低估

此外，斯里尼瓦桑在曼谷接受媒体采访时说，中国国内经济低迷导致人民币的实际币值被低估，北京上月宣布刺激需求的措施并不足够，当局必须推出更大规模的财政刺激措施。

他说，人民币的实际有效汇率，因为中国极低的通胀率而出现了贬值，这不仅自动提升了竞争力，也是近年来贸易顺差不断扩大的原因。

中国蓬勃的出口及其货币价值已成为全球讨论的焦点。中国的贸易数据显示，今年贸易顺差有望创下新高，超过去年创下的1.189万亿美元（约1.52万亿新元）的纪录。

中国海关总署周三公布数据，9月以美元计价，中国出口同比大增36.3％。强劲的出口，推升前九个月贸易顺差逼近9400亿美元。

对于中国贸易失衡问题，IMF总裁格奥尔基耶娃周三在曼谷的年会上，呼吁中国从出口导向型增长，转向更多依赖国内消费。

一些国家领导人包括德国总理默茨已向北京施压，要求让人民币升值，以此抑制中国商品涌入他们的市场，并指这些商品正冲击着当地生产商，并导致就业岗位流失。

贝森特敦促IMF批评“扭曲性政策” 矛头暗指中国

缺席IMF和世界银行曼谷年会的美国财政部长贝森特，周三呼吁IMF采取更多行动来应对影响市场竞争的“扭曲性政策”，以不点名方式指向中国过度依赖出口拉动增长的经济政策。

贝森特发声明说，IMF的创立就是要防范这些政策和负面冲击，它必须在这个关键议题上发声，否则就会被边缘化。

他说，IMF应该深入探讨非市场的政策与做法，以及汇率在导致出口失衡方面所起的作用。