罗马尼亚官员说，俄罗斯无人机闯入罗马尼亚领空后，两艘停泊在黑海罗马尼亚领海内的化学品运输船星期四（10月15日）凌晨起火，其中一艘船有八名船员失踪，救援人员正展开搜救。

路透社报道，罗马尼亚当局尚未明确证实船只起火与俄罗斯无人机有关。

两艘船事发时均停泊在多瑙河苏利纳运河（Sulina Canal）通往黑海的河口附近。由于俄罗斯持续攻击乌克兰黑海港口，多瑙河已成为乌克兰重要的航运通道。

罗马尼亚海事当局说，悬挂圣马力诺国旗的油轮“Wine Trader”发出紧急求救信号，船上12名船员中，四人安全，另有八人下落不明。

另一艘悬挂科摩罗国旗的化学品及油品运输船“Yara J”也发生火灾，但所有船员均安全。罗马尼亚当局最初透露，尚不清楚这艘船是否遭到袭击。

过去10天，罗马尼亚和邻国保加利亚沿岸至少另有五艘货船遭无人机袭击，造成至少23名船员死亡或失踪。这些袭击发生在北约成员国领海以外，而最新两起事故则发生在罗马尼亚领海内。

罗马尼亚与乌克兰接壤，两国边界长614公里，其中大部分沿多瑙河延伸。过去四年，罗马尼亚多次通报俄罗斯无人机侵犯领空。

随着俄乌战争持续，黑海商船遇袭事件增加，威胁全球粮食供应。俄罗斯不断轰炸乌克兰黑海港口，迫使基辅更加依赖多瑙河港口，以及靠近罗马尼亚和保加利亚海岸的航道。乌克兰则袭击亚速海顿河河口附近的俄罗斯船只。