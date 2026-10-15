（伦敦/利雅得综合电）霍尔木兹海峡局势持续紧张，四天来至少有10艘船在这条海峡或附近海域遭到袭击，是美伊战争爆发以来的最高纪录。

根据海事安全公司Vanguard、国际海事组织（IMO）和英国海事贸易行动办公室（UKMTO）星期三（10月14日）公布的数据，上星期天（11日）有六艘船在霍尔木兹海峡一带遭到攻击，是美伊冲突爆发以来的单日新高；另有四艘船于周二（13日）遇袭。这些袭击造成两名船员失踪、一艘集装箱船沉没。

新加坡海事及港务管理局周三证实，新加坡注册的集装箱船GFS PRIDE号周二在霍尔木兹海峡遭不明发射物击中后起火，随后沉没，船上21人全部安全撤离。

隔日，另一艘新加坡注册的货船GFS GISELLE号也在途经海峡期间被击中，所幸船上22人都安全无恙。

保险公司安联商业（Allianz Commercial）指出，像GFS Pride号这样的集装箱船全损事件相对罕见，在2016年至2025年间仅发生过33起。

另据国际海事组织通报，9月23日遇袭的干散货船Cape Dao号已在霍尔木兹海峡附近沉没。这艘船悬挂安提瓜和巴布达国旗，被击中时正开往印度，袭击导致一名船员丧命。

随着德黑兰加大打击违反伊朗规定的船只，经由霍尔木兹海峡的贸易活动面临的风险已急剧上升。10月前两周，霍尔木兹海峡已发生23起袭击事件，是美伊战争爆发以来月均袭击事件的近两倍。

分析：伊朗提高袭击频率 以证明有能力干扰油运复苏

Vanguard分析师古普塔（Barun Gupta）认为，海峡袭击事件近期增多，可能与能源出口回升有关。他告诉法新社：“提高袭击频率能让德黑兰展示，它还是有能力干扰（经贸）复苏进程，并对商业航运和全球能源市场造成损失。”

古普塔说，美国总统特朗普上周承诺不会在美国中期选举前对伊朗发动更多袭击，也可能让德黑兰认为，当前是一个可以加大力度对美施压，且短期内美军升级军事行动可能性较低的时机。

船运与保险成本超过运输商品价值三分之一

石油输出国组织（OPEC，简称油盟）成员国和非油盟国家部长周一（12日）在利雅得会晤时指出，航运和保险成本已飙升至前所未见的水平，超过运输商品价值的三分之一。他们警告，航运与相关成本上升正拖累全球经济增长，并重申保障国际海上航线安全很重要。

《金融时报》日前报道，穿越霍尔木兹海峡的油轮日租费已从战前的2万美元（约2万5600新元）至5万美元，升至约130万美元。战争险保费也攀升至船体价值的6%至10%，使得超级油轮驶入波斯湾的单次航程保险成本增加高达2000万美元。

随着风险增加，船员薪酬也水涨船高。船东如今给油轮船长开出每月10万美元的高报酬，而且每穿过海峡一次，还能获得5万美元奖金。过去，他们的月薪约为1万5000美元。

一般水手月薪则原本为1500美元左右，如今在海峡附近穿行可获双倍月薪，若进出海峡更可得四至六倍薪酬。