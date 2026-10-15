国际货币基金组织预测，印度明年将超越日本，成为全球第四大经济体，而日本则可能跌至第六位。

法新社报道，国际货币基金组织（IMF）星期四（10月15日）公布的预测显示，按名义国内生产总值（GDP）计算，日本今年仍是全球第四大经济体，但印度预计明年将以4.52万亿美元（约5.8万亿新元）的经济规模取而代之。届时，日本预计将被印度和英国超越，跌至全球第六位。

目前，美国是全球最大经济体，其次为中国和德国。

尽管全球经济面临逆风，印度近年来仍保持强劲增长。IMF本周上调印度今年的经济增长预测至7.0%。

IMF亚洲及太平洋部主任斯里尼瓦桑星期四发布亚太区域经济展望报告时说，印度在美伊战争引发能源价格冲击前，已具备稳健的经济基本面。

他说：“印度在面对这场冲击时，拥有非常强劲的基本面。经济增长稳健，审慎的财政政策已基本确立，且拥有大量储备等，因此能够有效应对冲击。”

相比之下，日本长期受人口老龄化及结构性问题困扰，经济增长停滞。IMF预测，日本今年经济增长将放缓至0.7%。日本尤其受到能源价格上涨及通货膨胀加剧的冲击，促使日本央行将利率提高至30年来最高水平。

长期面对通缩问题的日本，自2022年春季以来消费价格持续上涨，而伊朗战争引发的能源价格飙升，进一步加剧通胀压力。

与此同时，日元今年夏季兑美元跌至40年来最低水平，进一步推高进口成本。人口老龄化也持续拖累经济活动。

斯里尼瓦桑指出，日本经济虽然受惠于人工智能投资热潮，但受益程度不及其他亚洲经济体。

受市场质疑人工智能产业盈利前景、科技股大跌拖累，东京股市日经指数星期四重挫近5%。