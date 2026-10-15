（华盛顿法新电）出于对特朗普总统可能干预选举的担忧，美国民主党招募100位选举观察员，负责监督11月中期选举的投票和计票工作。

民主党参议院领袖舒默和参议员帕迪利亚（Alex Padilla）星期三（10月14日）告诉记者，这些监督人员会被派遣到九个参议院席位竞争激烈的州，其中包括俄亥俄州、佐治亚州和密歇根州。

他们的任务是记录选举中可能发生的情况，例如恐吓选民、威胁选举工作人员以及其他违规行为。他们也会参与投票结束后的计票和选举结果认证阶段。

舒默说：“他们的职责非常明确：观察、记录并报告事实。”

特朗普此前多次声称选举存在舞弊，并拒绝排除对投票站周边采取非常规联邦干预措施的可能性。他也一直寻求限制邮寄投票、要求提供更严格的公民身份证明，以及设法获取各州的选民记录。种种举动导致民主党和民权团体的担忧日益加深。

帕迪利亚是参议院规则与行政委员会成员。他说，如有必要，这些观察员在选举结束后仍可继续留守数日甚至数周。

他说：“对于特朗普政府为干预选举可能采取的任何手段，我都不会感到意外。”他也透露民主党正在为可能出现的选举结果争议做准备。

帕迪利亚强调，这些观察员不会参与选举管理或选票处理工作。“他们到场并非为了进行干预，也不是为了制造事端。”

美国司法部则说，它的选举监督举措旨在确保各方遵守选举法律，并维护选举的公正与完整。