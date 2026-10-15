（基辅/华盛顿综合电）乌克兰与重要盟友美国再现裂痕，乌总统泽连斯基已下令恢复对俄罗斯炼油厂的打击行动，结束应美国总统特朗普呼吁而实施的“能源停火”。

泽连斯基在《金融时报》周四（10月15日）刊登的访问中说：“（针对俄炼油厂袭击的）禁令已经解除，我们不会再遵守。”

俄罗斯国防部同日说，乌军当天凌晨对俄梁赞州一家炼油厂发动大规模袭击，并引发火灾。梁赞州州长马尔科夫说，此次袭击未造成人员伤亡。

特朗普星期天（11日）称，俄乌已同意实施能源停火，但冲突双方似乎对此并不知情。尽管如此，乌克兰还是停止了对俄炼油厂的袭击，俄罗斯则继续打击乌克兰能源基础设施与平民目标。

泽连斯基终止能源停火的决定，加深了他与特朗普的严重分歧。特朗普上周宣布与俄罗斯达成向国际市场供应柴油的协议后，两人之间的关系再度趋于紧张。

马斯克暗示：乌军星盾系统受限与美国政府有关

泽连斯基在周三（14日）的另一场访问中坦言，美俄达成柴油协议，以及美国亿万富豪马斯克旗下SpaceX公司对乌军使用的星盾（Starshield）卫星系统实施限制的做法，令他感觉遭到背叛。

他说，星盾系统受限使乌克兰防空系统抵御俄罗斯无人机袭击的能力大打折扣，并导致了平民死亡。被问及美方是否蓄意阻碍乌克兰使用星盾系统，泽连斯基称：“我肯定，他们清楚自己做了什么。”

马斯克则称，星盾系统由美国政府拥有和控制，任何有关系统使用的决策都由美军做出，并最终取决于特朗普。马斯克还说，泽连斯基该下台了，而特朗普日前也称，乌克兰需要新领导人。

乌军卫星系统运作受限的消息，引发美国民主党人的抨击。众议院外交事务委员会的民主党成员称，特朗普做出的选择，正在直接帮助普京屠杀乌克兰平民。

共和党籍参议员蒂利斯（Tom Tillis）也在X平台上发文说：“对美国政府或美国企业来说，支持乌克兰的主权……不应是一个灰色地带。”

欧洲盟友虽表示支持乌克兰，但专家指出，这起事件凸显，乌克兰和其他欧洲国家都高度依赖美国的低轨卫星通信系统。

近年来，欧洲对过度依赖美国国防技术的担忧日益加剧，并正致力于研发本土替代能力。不过，这些努力还要数年时间才能看到成果。