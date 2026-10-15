黎巴嫩真主党承认，黎巴嫩安全部队上周查获的数百公斤炸药属于真主党，原本计划用于袭击以色列军队。

路透社报道，黎巴嫩当局上周在东部贝卡地区一个检查站截停一辆载有大量炸药的汽车，并逮捕车上两人。当局当时未说明炸药所属组织，引发外界担忧，这批炸药可能用于汽车炸弹暗杀或其他破坏国内稳定的袭击。

真主党议员法德拉拉（Hassan Fadlallah）星期四（10月15日）在国会告诉记者，炸药属于真主党，原本计划用于攻击在今年战争中占领黎巴嫩部分领土的以军。

一名真主党官员及黎巴嫩安全消息人士向路透社透露，这批炸药原本用于制造装载爆炸物的无人机，以袭击以军。

法德拉拉说，真主党已联系安全部门，表明车辆及炸药属于该组织，并要求归还物资及释放被捕人员。

根据今年美国斡旋达成的黎以协议，黎巴嫩承诺解除真主党武装，以换取以军逐步撤出黎巴嫩。

不过，真主党坚持，只要以军继续驻扎黎巴嫩领土，就不会解除武装。以色列也持续对黎南部发动袭击。