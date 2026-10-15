在也门胡塞武装加剧对沙特交通枢纽和石油设施的袭击之际，由沙特阿拉伯领导的多国联军称，胡塞武装本月曾20次袭击利雅得机场。

综合法新社和新华社报道，多国联军发言人马利基星期四（10月15日）在利雅得举行的记者会上说，也门胡塞武装10月以来对利雅得哈立德国王国际机场的袭击共造成17人死亡、333人受伤。

他说：“胡塞武装必须立即停止一切针对平民和平民设施的恐怖行动，包括机场、港口、石油设施和基础设施。”

此外，沙特指责伊朗煽动也门胡塞武装升级对沙特的袭击，并持续向胡塞武装提供武器和训练。不过，沙特强调，尽管伊朗尚未展现让步意愿，两国仍保持直接沟通。

沙特外交部负责公共外交事务的副部长克里姆利（Rayed Krimly）星期四（10月15日）在一场线上记者会上说，伊朗持续武装、训练和支持胡塞武装，违反联合国安全理事会决议。

他说：“我们认为，胡塞武装在这一阶段升级冲突，是受到伊朗鼓励。”

不过，克里姆利指出，沙特仍与伊朗保持直接沟通，但德黑兰似乎尚未准备作出解决冲突所需的让步。

他说：“我们继续与伊朗保持直接沟通。但总体而言，伊朗方面目前似乎仍无法作出解决问题所需的必要让步。”