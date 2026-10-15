英国哈里王子与妻子梅根今年8月迁回英国后，星期四首次共同出席公开活动。

法新社报道，哈里王子与梅根星期四（10月15日）抵达英格兰中部城市诺丁汉时，受到民众欢呼欢迎。梅根向欢迎他们的民众说：“回来真好。”

随后两人与现场民众交谈、开玩笑，还与他们自拍和拥抱，并接受民众献花。

哈里夫妇2020年因与王室关系紧张，宣布退出王室职务并离开英国。他们这次近似王室公务活动的访问，可能再次引发有关两人在英国身份地位的争议。

英国国王查尔斯三世上个月公开的一封信中明确指出，哈里夫妇的身份“类似私人公民”，可参与慈善活动，但不应被视为王室公务代表，也不应再以“殿下”称呼。

哈里与梅根正式拥有萨塞克斯公爵及公爵夫人头衔。两人上一次共同在英国出席公开活动，是2022年9月参加已故女王伊丽莎白二世的葬礼。

梅根当天身穿酒红色长外套，扎着马尾辫。她收到一名女子赠送的礼物后，亲吻对方脸颊致谢。

哈里则身穿深色西装，搭配敞领白衬衫。他弯下腰与一名孩童交谈，并告诉现场民众，见到大家“非常高兴”。

哈里夫妇此行走访诺丁汉三个慈善组织。这些机构通过音乐、电影和体育活动支持年轻人及当地社区，同时致力于解决粮食贫困问题。