美国总统特朗普宣布，取消对一名军事基地枪击案死囚执行枪决的直播计划，推翻战争部长赫格塞斯早前引发争议的决定。

法新社报道，特朗普星期四（10月15日）在社媒发文说，因2009年得克萨斯州胡德堡军事基地枪击案被判死刑的哈桑（Nidal Hasan），“仍将按计划被枪决”，但处决过程不会进行直播。

赫格塞斯早前提出直播枪决计划，引发美国国内外强烈反对，包括民主、共和两党政治人物、天主教会、人权组织及联合国都提出批评。

特朗普说，他个人并不反对直播枪决，认为让全世界看到美国如何对付哈桑这样的“恐怖分子和人渣”，或许能发挥强大的威慑作用。

不过，他也说：“许多善良且出于好意的人不愿看到他死去。”他补充，受害者的直系亲属若有意，仍可到现场观看处决。

哈桑2009年在胡德堡军事基地开枪杀害13人。他定于12月3日在案发地点接受枪决，届时将成为美国军方自1945年以来首名被行刑队枪决的死囚。

赫格塞斯上星期曾说，将确保公众能够观看这次处决，随后证实计划进行现场直播。